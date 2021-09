C'est la rentrée, tout va bien... sauf peut-être pour Jean-Marie Bigard !

L'humoriste Jean-Marie Bigard au festival de Trélazé (Maine-et-Loire), le 29 juin 2021. (JOSSELIN CLAIR / MAXPPP)

En ce jour de rentrée des classes, il faut retrouver ses repères. Il y a tout un tas de trucs qui nous préoccupent. Ce matin on ne savait plus si on faisait le petit déj' avant ou après avoir mis les habits du petit, on ne se rappelle plus si on partait de la maison avant ou après la chronique d'Isabelle Labeyrie, on sait que quand Christine Peña donne la météo à 8h28, il faut être au feu rouge de l'avenue Maréchal-Joffre, sinon ça va encore être nous les derniers devant le portail.

Bref, c'est reparti pour le quotidien. Et puis il y a des nouvelles ce matin qui font sourire. Des nouvelles qui nous font dire qu'au fond, ça va aller. Cette nouvelle, elle nous vient de Dordogne : pour la première fois de ma vie Jean-Marie Bigard m'a fait rire. Comme le raconte Le Figaro, l'humoriste n'a pas vendu assez de place pour que son spectacle ait lieu mercredi soir à Trélissac. On attendait 400 personnes et seulement 29 places ont été vendues, le spectacle a donc été déprogrammé et remplacé par... un loto, qui lui, a fait carton plein. Même avec un pass sanitaire.