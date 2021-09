DIRECT. Nouvelle rentrée sous le signe du Covid-19 pour plus de 12 millions d'élèves

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RENTREE

: Bonjour @rentrée scolaire. Comme les académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, l'académie de Corse peut adapter le calendrier national et le modifier (c'est dans la loi). Au fil des années, différents motifs ont été invoqués pour décaler la rentrée : fête du 8 septembre, climat ou saison touristique.

: Bonjour. Bonne rentrée à tous les élèves du plus petit au plus grand. Sauf pour les élèves corses qui eux ne rentreront que demain ! A ce sujet si vous savez m expliquer pourquoi la rentrée scolaire est toujours décalée en Corse c'est volontiers 😁Merci et bonne journée 👍

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• C'est le jour-j pour 12,3 millions d'élèves, qui font leur rentrée ce matin, dans un contexte épidémique qui inquiète parents et enseignants.



Emmanuel Macron se rend ce matin dans une école de la ville, pour la rentrée. Hier, le président a accordé un entretien exclusif à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur :"Il y a des réponses d'urgence mais au-delà, il y a aussi l'idée d'avoir des grands projets" pour Marseille, a-t-il défendu.



• Les restes de l'ouragan, qui a fait au moins sept morts lors de son passage dans le sud des Etats-Unis et s'est depuis affaibli, ont causé cette nuit plusieurs tornades et d'importantes inondations dans le nord-est du pays. Dans le New Jersey, frappé par des pluies torrentielles, l'état d'urgence a été déclaré par le gouverneur Phil Murphy.



#FOOT Les Bleus n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial-2022.