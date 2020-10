Attestation de déplacement : adieu Jean Dupont !

Pour ce second confinement, Le prénom "Jean" est remplacé par "Camille" dans la fenêtre prénom sur l'attestation de déplacement. (CAPTURE D'ECRAN ATTESTATION DE DEPLACEMENT)

Ce matin, j'étais prête, j'avais envie de le retrouver, il m'avait manqué, c'était notre compagnon de route, notre mascotte. Jean Dupont, né le 1er janvier 1970, à Lyon, vous savez c'est ce nom qui est mis a titre d'exemple sur les attestations de sortie à remplir en ligne. C'était devenu un ami finalement. Mais, hélas, comme disait Jacques Chirac : "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" et c'est encore plus vrai en 2020. On en a une nouvelle fois la preuve puisque Jean Dupont a disparu. Remplacé par une certaine Camille Dupont. C'est ce nom là qui est désormais l'exemple de nos attestations. Et là, je me suis clairement dit :

Voilà, on s'attache aux gens et ils nous laissent. Je voulais juste vous prévenir pour que vous soyez pas trop surpris si vous sortez.

Passons donc a ce qu'on va faire ce week end je vous l'ai promis. Trois gros rendez-vous à noter dans nos agendas bien chargés. Notez bien parce qu'on va être débordé, on ne sait plus où donner de la tête ! D'abord ce soir : Koh Lanta, parce que c'est clairement nous les aventuriers chevronnés du confinement. Deuxième rendez vous, samedi soir c'est Halloween ! On peut tout a fait faire du porte à porte dans sa maison puisque personne n'a dit que cela devait avoir lieu à l'extérieur, il y aura plein de bonbons et la bonne nouvelle, c'est que chacun gardera son déguisement pour soi et chez soi parce que moi ça m'a toujours gêné les gens qui se déguisent. Je sais pas pourquoi, c'est viscéral. Ça me gêne.

Et puis, dernier rendez-vous de notre week-end chargé : la présentation du Tour de France 2021, dimanche soir dans Stade 2. Et ça, ça donne un peu d'espoir.