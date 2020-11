Alerte : ruée sur le fromage à raclette !

Du fromage à raclette versé sur de la charcuterie. (JEAN FRANCOIS FREY / MAXPPP)

On a beaucoup parlé des ruées sur le papier toilette et les pâtes en temps de confinement, mais là, on passe dans une autre dimension puisque on s'inquiète d'une probable pénurie... de raclette ! Alors, le papier toilette passe encore, les gens qui mangent leur raclette hyper proprement bien coupée, bien compartimentée, alors que mon assiette ressemble à une chambre d'ado mal rangée, passe encore, mais alors la pénurie de fromage à raclette je veux pas en entendre parler !

France 2 et Europe 1 s'appuie sur des témoignages de fromagers pour avancer ce chiffre de +300% de vente en ce qui concerne les appareils. Petit changement par rapport à l'an dernier, ce sont les appareils pour deux qui se vendent le plus. Oui, le changement c'est qu'on est tout seul devant notre fromage, c'est peut-être pour ça qu'on en mange deux fois plus d'ailleurs, pour éviter de déprimer. Évidemment pour éclairer votre lanterne, j'ai mené l'enquête avec les moyens du bord pour trouver les responsables.

Qui sont les fautifs ?

Effectivement, sur Twitter, certains postent des photos de rayons de fromage à raclette vides, mais c'est mon enquête interne qui est la plus intéressante. Comme d'habitude je ne citerai personne.... Deux témoignages pour vous : quelqu'un dans cette rédaction m'a dit : "Moi, hier, j'ai cherché un poulet rôti et il y en avait plus. On n'en parle pas assez." Ça fait donc un suspect écarté. C'est plutôt ce témoignage qui est intéressant. Je cite : "Je me suis rendu compte d'un truc, le fromage à raclette froid c'est quand même beaucoup moins bon." Ce qui fait de cette personne le profil type de ces gens qui achètent en ce moment beaucoup de fromage. Voila pour l'enquête, et si vous êtes concernés par ce problème sachez que j'ai la parade puisqu'au pire il reste la biclette ! Une création de quatre amis du Sud-Est. C'est comme une raclette mais avec du fromage de brebis ou de chèvre.