Nouveau monde. Un stylo-scanner pour aider les enfants dyslexiques

Le stylo-scanner destiné aux personnes dyslexiques. (JEROME COLOMBAIN / RADIO FRANCE)

Un stylo-scanner destiné aux personnes dyslexiques vient d'apparaître sur le marché. Il s'agit d'un stylo qui parle. Il se présente comme un surligneur. Lorsqu’on le passe sur un mot ou une ligne, à l’aide d’une minuscule caméra embarquée, le système reconnaît le texte et le prononce oralement. Certes, la voix n’est pas très agréable et il faut scanner ligne par ligne mais la manipulation est cependant facile et agréable. Ce dispositif est destiné à venir en aide aux 8% d’enfants souffrant d'un trouble "dys" (dyslexiques, dyspraxiques ou dysphasiques), c'est-à-dire rencontrant des difficultés pour lire. Il s’adresse aussi aux personnes malvoyantes et même illettrées.

Dictionnaire intégré et surligneur numérique

Ce n’est pas tout. Le C-Pen intègre également un dictionnaire qui permet d’obtenir la définition de n’importe quel mot. Enfin, fonction assez pratique : on peut transférer ce que l’on scanne avec le stylo vers un ordinateur et donc cela permet, par exemple, de surligner des passages dans un livre papier puis de les intégrer facilement dans un document numérique.

Le C-Pen, de fabrication suédoise, coûte environ 260 euros. Un premier modèle est sorti l’an dernier. Le nouveau modèle, disponible depuis peu, reconnaît les langues française, anglaise et espagnole et comprend également une fonction dictaphone. Il existe aussi des technologies pour aider les enfants dyslexiques à travailler directement sur ordinateur. Par exemple : ordislexie, un système mis au point par l’association du même nom.