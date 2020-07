Nouveau monde. Les casques à LED à faire repousser les cheveux

Un homme commence à perdre ses cheveux. Photo d'illustration. (MICHÈLE CONSTANTINI / MAXPPP)

Les petits problèmes de calvitie qui touchent surtout les hommes à partir d’un certain âge sont un constant objet de recherche et une vraie manne pour les firmes pharmaceutiques, cosmétiques ou même électroniques. Lorsque l’on soulève le couvercle de la malle aux innovations insolites, on découvre ainsi non pas un mais de nombreux casques à faire pousser les cheveux. On a vu apparaître cela en 2015 au salon CES de Las Vegas. Le casque à faire pousser les cheveux est basé sur un principe remontant aux années 60 : la photobiomodulation. Un phénomène mis en évidence par un médecin hongrois, Endre Mestre. Cela consiste à stimuler la pousse des cheveux par la lumière et même par des lasers. Ce sont donc des appareils qui embarquent des diodes luminescentes et des mini-lasers à faible intensité, censés stimuler les folicules pileux. Cela coûte entre 150 et plus de 800 euros, selon les modèles. Il existe même des casquettes à LED à faire pousser les cheveux.

Ne fonctionne que si l'on est persévérant, et encore...

Si l’on en croit les commentaires des utilisateurs postés sur les sites qui en vendent, cela n’a pas l’air très efficace. Il faut dire que le protocole est strict : en principe, il faut faire trois à quatre séances de 20 à 25 minutes chaque semaine pendant quatre à six mois. Donc, c’est un peu comme la salle de sport : on vous dit que vous allez perdre du poids si vous venez régulièrement. Sauf qu’au bout d’un moment, vous ne venez plus, donc vous ne saurez jamais si ça marche. Cela dit, selon les spécialistes, il est très peu probable qu’un casque à faire pousser les cheveux soit efficace. Cela peut éventuellement renforcer un peu les cheveux existants mais certainement pas en faire pousser de nouveaux. Vous pouvez toujours vous consoler en utilisant ce genre de casque pour écouter de la musique, puisqu’il y a des écouteurs intégrés. Mais à 700 euros les écouteurs, il y a un peu de quoi s’arracher les cheveux...