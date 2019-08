Nouveau monde. Le restaurant du futur sera intelligent et sur-mesure

Un robot assure le service dans un restaurant à Katmandou au Népal. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

Lorsque vous pénètrerez dans le restaurant du futur, vous serez immédiatement reconnu comme si vous étiez un habitué, même si vous n’êtes jamais venu. Le robot d’accueil vous identifiera par reconnaissance faciale et il saura déjà tout de vous grâce aux réseaux sociaux. Il connaîtra vos goûts et le genre de table où vous aimez vous installer (même si vous ne le savez pas vous-même, grâce à l’analyse de notre profil psychologique). Au moment de passer commande – à l’aide du menu interactif qui s’affichera directement sur la table ou bien par conversation vocale avec l'interface – le système vous mettra en garde par rapport à vos allergies. Grâce à la caméra située à l’entrée, il aura même été capable de déterminer votre âge, votre taille et votre poids et il vous fera des propositions de plats personnalisés.

Des plats préparés à l'avance grâce à votre ADN

Cela ira même encore plus loin grâce à l’analyse ADN et physiologique. Quelques jours auparavant, vous aurez envoyé des échantillons d'ADN, d'urine et de flore intestinale afin que l’établissement puisse vous préparer des plats correspondant exactement à votre sensibilité et à vos besoins nutritionnels. Cela se présentera sous forme de sushis cubiques imprimés en 3D (pas la peine d’attendre 2050, c’est ce que proposera dès 2020 à Tokyo le restaurant Sushis Singularity). Pour savoir si ce que vous dégustez vous plaît, on vous proposera de chausser un casque connecté qui analysera vos émotions grâce aux ondes de votre cerveau.

Dans le restaurant du futur, si c’est une grande salle, les plats seront peut-être apportés à tables par des drones autonomes capables de voler sans se rentrer dedans. En cuisine, bien sûr, ce seront des bras robotisés qui feront la cuisine sous la supervision du chef. Vous trouvez que tout cela a l’air un peu déshumanisé ? Rassurez-vous, il y aura encore du personnel, mais au lieu de porter les assiettes, les employés seront à vos petits soins pour surveiller que tout se passe bien et pour faire la conversation.

En principe...

Ces prédictions sont basées sur des innovations réelles ou possibles.