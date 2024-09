Nouveau monde du samedi 07 septembre 2024 - Intelligence Artificielle : une première méthodologie pour mesurer le coût environnemental de cette technologie

Le samedi à 15h51, 17h51 19h21 et 21h21, le dimanche à 17h21 et 19h21

Nouveau monde Benjamin Vincent

Comment s'assurer que les services d'Intelligence Artificielle ne soient pas top énergivores ? L'écosystème français propose des critères précis pour guider les choix des concepteurs et utilisateurs d'IA.

Rédaction de textes, créations de présentations professionnelles, fabrication d'images, de vidéos plus ou moins réalistes ou même de chansons livrées clés en main, les outils d'Intelligence Artificielle (IA) se sont invités depuis quelques mois dans nos ordinateurs.

Avec des interfaces simplifiées pour que cette technologie qui date de la fin des années 1950 soit désormais accessible avec des outils grand public comme Google Gemini, ChatGPT ou Copilot.

Pour fonctionner ces mécanismes d'IA ont besoin d'accéder à d'importants volumes de données, à des puissances de calcul conséquentes et à des capacités de stockage à la hauteur.

Ainsi une seule requête sur ChatGPT consomme dix fois plus d'énergie qu'une même requête sur un moteur de recherche classique.

Tandis que les industries historiques (automobile, aéronautique...) s'ingénient désormais à modifier leurs modes de production pour précisément décarboner leurs activités, il s'agirait d'intégrer sans tarder les principes d'exigences environnementales dès la conception des services d'IA.

Il faut créer des indicateurs précis et chiffrés pour mesurer ce coût écologique global. Pour faire émerger ce qu'on qualifie d'IA frugales.

Or, jusqu'à présent il n'existait pas à l'échelle internationale de référentiel qui soit accessible et maniable par tous.

D'où l'importance de l'initiative française de l'Ecolab du Commissariat Général au Développement Durable et de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) qui ont publié à l'été 2024 une méthodologie opérationnelle pour évaluer l'impact envionnemental de l'IA.

Elle a été élaborée conjointement par des contributeurs issus du monde de la recherche académique, des entreprises, des associations et des administrations publiques. Ce qui contribue à une approche transverse et non partisane.

Autant de critères (dépenses en eau et en énergie, modalités de stockage des données, qualité des jeux de données, réutilisation d'algorithmes déjà entraînés...) qui aideront les producteurs d'IA à mesurer et donc réduire l'impact de leurs solutions. Cela leur permettra d'afficher leurs performances en la matière.

Et aux acheteurs et utilisateurs d'IA d'évaluer et de comparer les méthodes de leurs prestataires.

Soit une démarche vertueuse pour l'ensemble des parties prenantes.