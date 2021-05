Nouveau monde. Comment utiliser l’application TousAntiCovid comme pass sanitaire ?

L'application TousAntiCovid permet d'enrgister le certificat de vaccination grâce au QR code (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Le pass sanitaire, qui doit entrer en application le 9 juin, est une une preuve soit de vaccination, soit de test négatif, soit encore de contamination par le Covid et donc d’immunité naturelle (certificat de rétablissement). Cette preuve sera nécessaire pour les grands rassemblements et pour voyager. Sur l'application TousAntiCovid, elle se présente sous la forme d’un QR code certifié. Le but est d’éviter les fausses attestations.

Un QR code délivré lors de la vaccination

Comment se procurer ce pass ? Pour les personnes qui se font vacciner, depuis le 11 mai, la deuxième injection s’accompagne en principe systématiquement de la remise d’une feuille de papier sur laquelle se trouve le fameux QR code. Si ce n’est pas le cas, on pourra se connecter à partir du 29 mai sur un site spécial qui va être lancé, attestation-vaccin.ameli.fr, afin de le récupérer.

Ensuite, une petite manipulation très simple permet de faire entrer le code dans l’application TousAntiCovid. Celui-ci apparaît alors dans la section de l’application qui s’appelle Carnet. À noter : une petite mise à jour sera nécessaire à partir du 1er juillet, avec l’entrée en vigueur du pass européen, pour les personnes qui veulent voyager, mais les modalités sont encore à l’étude.

Qui contrôlera ce QR code et comment ?

Les policiers, douaniers, personnels d’aéroports sont ou seront dotés d’une application spéciale pour scanner le code. Les organisateurs de spectacle aussi, mais pour eux, il s’agit d’une application plus légère, qui collecte seulement le nom et la date de naissance. Dans les deux cas, l’application de lecteur dit si le pass de la personne est valide. Les informations collectées restent dans le terminal de la personne qui procède au contrôle et s’effacent au bout de quelques minutes. Il n’y a donc pas de fichage centralisé.

Comment utiliser TousAntiCovid dans les restaurants ou les salles de sport ?

Il sera bientôt possible d’utiliser également l’application TousAntiCovid dans certains établissements dans le cadre du suivi de contact. Ce procédé, non obligatoire, vise à remplacer les feuilles de papier que l’on a vu fleurir lors du premier déconfinement, qui n’offraient aucune confidentialité et étaient parfois mal remplies. Il suffira de scanner avec l’application un QR code mis à disposition par le restaurateur pour enregistrer sa présence. Ensuite, si d’autres personnes également présentes se déclarent malades, on sera averti. Aucune information ne sera collectée par l’établissement, dans le cadre de cette procédure. Pas non plus de géolocalisation.

Cela vient en complément du travail des brigades sanitaires et de la détection par bluetooth. À noter que, pour des raisons de confidentialité toujours, les alertes envoyées ne tiendront pas compte du fait que l’on soit vacciné ou pas. Ce sera donc à chacun d’adopter des mesures appropriées s’il est déclaré cas contact.