Nouveau monde. Comment bien manger grâce au numérique ?

Savoir reconnaître les bons produits alimentaires, trouver de bons conseils diététiques : c’est possible aujourd’hui et c’est facile grâce au numérique.

Une appli qui domine

Il existe une application incontournable pour bien manger : Yuka, une application très connue et qui permet de connaître immédiatement les qualités ou les défauts des aliments. La teneur en sel, en sucre, en conservateurs, si c'est trop sucré, trop gras ou si il y a trop d’additifs. Cela fonctionne simplement en scannant le code-barres du produit (donc pas produits frais). Cette application indique les qualités ou défauts de chaque produit grâce à des pastilles de couleur : vert, orange ou rouge (excellent, médiocre, mauvais).

Est-on sûr de l'objectivité de cette application ?

On pourrait penser qu’elle appartient à un lobby alimentaire en particulier. En fait, elle s’appuie sur une base de données libre et ouverte, OpenFoodFacts, qui recense 250 000 produits. Elle est alimentée par des milliers de volontaires du monde entier et qui est reconnue par la communauté scientifique. D'ailleurs, Yuka intègrera bientôt des indications sur les allergènes (gluten, etc.) et depuis peu, elle teste les produits cosmétiques. Seul problème : dans certains supermarchés, il n’y pas de réseau et donc pas de connexion internet.

Des applis pour les produits frais

Nous vous recommandonc "Fruits et légumes de saison" qui porte bien son nom. Elle propose un calendrier des productions agricoles, pour éviter d'acheter des cerises à Noël. L'avantage est qu'elle fonctionne hors connexion. Sinon, il y a les applis de recettes : Marmiton, Youmiam, Carrefour et moi, qui sont des applications de suggestion de recettes. Une d'entre elles en propose en fonction de ce qu’il reste dans le réfrigérateur : Frigo Magic. Des applications qui toutes sont censées répondre à la terrible question : qu’est-ce qu’on mange ce soir ?