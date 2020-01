Nouveau monde. Avec ses Neons, Samsung veut "remettre de l’humain dans la technologie"

Les "humains virtuels" de Samsung au CES de Las Vegas (JC/RF)

Des "humains artificiels"… Voilà comment le géant coréen Samung a présenté Neons, au CES de Las Vegas. Derrière ce concept assez marketing, se cache une technologie étonnante mise au point par le laboratoire Star Labs, basé en Californie, appartenant à Samsung.

Remettre du réel dans le virtuel

Les Neons sont des personnages visibles sur écrans vidéo (téléviseurs, smartphones, tablettes) qui, en apparence, semblent absolument réels. En réalité, ils sont tout ce qu’il y a de plus virtuel. Même s’ils ont été créés à partir d’images d’êtres humains, ils sont animés informatiquement, jusque dans leurs moindres mouvements et expressions de visage. Samsung promet d’en faire, dans le futur, des êtres artificiels émotionnels autonomes, capables d’interagir avec nous, les humains. On les trouvera, par exemple, dans des commerces, des banques, des hôtels ou encore à la maison en tant que professeurs ou coachs sportifs, et peut-être même un jour à la télévision pour présenter des émissions.

Inquiétant ? Pas du tout, répond Angie Chen, de Samsung qui renverse la proposition. Selon elle, "le progrès technologique nous fait ressembler de plus en plus à des machines en nous obligeant sans cesse à appuyer sur des boutons. Notre vision est de refaire vivre le côté hum,ain afin de rendre l’interaction avec nos produits plus proche d’une interaction humaine".

Présence française en baisse

Moins de Français cette année au CES de Las Vegas. On a décompté environ 300 startup tricolores au lieu des 430 de l’année dernière, sous la bannière French Tech à l’Eureka Park, l’espace réservé aux startup du monde entier. Selon Fabrice Marsella, qui emmène des startup au CES pour le compte du Crédit Agricole dans le cadre du village by CA, "ce n’est pas forcément une mauvaise chose mais, au contraire, la marque d’une forme de maturité".