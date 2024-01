CES 2024 : nos meilleures pépites

L’édition 2024 du CES, le salon mondial de l’innovation à Las Vegas, a fermé ses portes vendredi 12 janvier. Pendant quatre jours, plus de 4.000 exposants ont déferlé sur la capitale des casinos, occupant l’équivalent de 43 terrains de football. Et sur les 20.000 nouveautés annoncées, voici quelques-unes des plus étonnantes et des plus innovantes.

Nicolas Hieronimus, le grand patron de L’Oréal, a fait le show mardi 9 janvier, à Las Vegas, et il n’a pas seulement dévoilé le AirLight Pro, un sèche-cheveux à infrarouge, plus économe et moins nocif pour les cheveux, mais aussi une technologie de maquillage virtuel, pour avoir meilleure mine pendant ses visioconférences sur Teams de Microsoft. Aussi pour les hommes !

Une dent imprimée en 3D, disponible beaucoup plus rapidement, le temps de recevoir la prothèse définitive : c’est ce que propose Formlabs, avec sa nouvelle résine dont la teinte peut être choisie pour correspondre à chaque patient.

Un check-up santé complet avec BeamO

Santé encore, avec le BeamO signé du français Withings : ce petit stick aux faux airs de télécommande est un multiscope : il combine un stéthoscope digital, un thermomètre sans contact, un électrocardiogramme et un oxymètre, pour mesurer le taux d’oxygénation dans le sang. De quoi effectuer un check-up complet en cas de besoin, avec des infos transmissibles automatiquement à son médecin pour un premier diagnostic.

On a aussi parlé Food Tech à Las Vegas, autrement dit de technologie au service de l’alimentation, avec deux exemples : le premier, c’est ce sac WillCook, moins de 300 grammes avec sa batterie. On pourrait prendre cette housse pour un étui d’ordinateur portable. En réalité, à l’intérieur, la température monte à 90° en 10 minutes, à 130° en 20 minutes : de quoi faire cuire des aliments ou garder un repas au chaud pendant huit heures. Sortie prévue en septembre prochain, autour de 200 €.

Flapie : la chatière anti-trophées, type souris ou oiseau

De son côté, Profile, une marque de General Electric, a dévoilé le premier fumoir d’intérieur. Ce four plus vertical qu’horizontal est doté, sur sa droite, d’un compartiment pour copeaux de bois. Ces copeaux sont brûlés automatiquement, à l’intérieur. Un système de filtres avancé évite que le goût âcre des fumées dégagées ne vienne au contact de la viande. Comptez l’équivalent de 999 €, uniquement aux États-Unis pour l’instant.

Une édition 2024 du CES où l’IA était omniprésente. On l’a encore vérifié avec Flapie, cette drôle de chatière qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, et sur une caméra infrarouge, pour empêcher que votre chat n’entre s’il revient du jardin avec un trophée, type souris ou oiseau.

Et puis, IA encore, cette fois, au service de la mode, avec cette capsule de vêtements, une mini-collection limitée, signée The Kooples et IMKI, conçue par une intelligence artificielle entraînée à partir des modèles de la marque française. Résultat : une robe et des perfectos couverts de strass qui devraient être mis en vente dans les prochains mois.