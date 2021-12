Noël dans les cuisines du monde : les spaghetti alle vongole d'Italie

Luana Belmondo s’invite dans la cuisine de ses amis étrangers pour échanger et partager les recettes des fêtes de leurs pays.

"Noël dans les cuisines du monde", un rendez-vous pour célébrer les fêtes autour du monde : Luana Belmondo s’invite dans la cuisine de ses amis étrangers pour échanger et partager les recettes de fêtes de leurs pays. Un voyage culinaire de traditions et de transmission, à retrouver en podcast et en vidéo. Jeudi, Fabrizio Cosso, chef italien, nous propose les spaghetti alle vongole, ou pâtes aux palourdes, qui sont en Italie un plat de fête.