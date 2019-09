Mon info. Un Anglais demande sa compagne en mariage 23 fois, sans qu'elle s'en aperçoive

Capture d'écran Facebook du compte d'Edi Okoro. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

C’est une demande en mariage un peu particulière. Edi, un Anglais de 30 ans, originaire de Hereford près de Birmingham, a demandé la main de sa compagne à 23 reprises en l'espace d'un mois. Mais Cally n'a jamais répondu à sa proposition. Et pour cause : elle n'était pas au courant.

Edi a fait sa demande dans le dos de Cally. Littéralement, dans son dos. Il s'est pris en photo en mode selfie, avec la bague qu'il comptait offrir à sa future femme, pendant qu'elle allumait la télévision ou qu'elle lisait une carte, et même pendant son sommeil. Et à chaque fois, Cally ne le voyait pas faire parce qu'elle regardait ailleurs ou qu'elle était endormie.



Au bout d’un mois et 23 photos, il a fait sa vraie demande en offrant à Cally la bague et l’album de ses photos prises dans son dos. Cally a explosé de rire. Elle a dit oui. Reste à trouver la date.