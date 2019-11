Mon info. Les destinations de vacances les plus tranquilles et les plus dangereuses répertoriées

La situation au Soudan du Sud est très dangereuse et et est fortement déconseillée pour y passer des vacances sereines. (Capture d'écran "Travel Risk Map")

Où partir en vacances ? Pas sans se ruiner, pas forcément, mais surtout sans trop se faire de souci, ce serait dommage pour les vacances, quand même. Enfin, il en faut pour tous les goûts, certains d’entre nous ont le goût du risque, plus que d’autres !

International SOS, ça vous dit quelque chose ? C’est un groupe d’experts en risques qui publie une carte un peu particulièrement, la Travel Risk Map, qui dresse les destinations les plus dangereuses et donc aussi les moins dangereuses pour l’an prochain. Donc si vous êtes en train de penser à vos prochaines vacances, tendez bien l’oreille.

Allez-y, vous n'en reviendrez pas !

Les zones les plus risquées se trouvent au Moyen Orient et en Afrique. Quatre pays sont considérés par les experts comme étant les plus dangereux au monde en 2020 : la Libye, la Somalie, le Soudan du Sud et la République Centrafricaine. Vous ne viendrez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenus. En revanche, si vous n’aimez pas vivre dangereusement, et que vous voulez partir dans un pays où vous devrez faire attention uniquement en traversant, et encore, voici le Top 5 : l’Islande, la Norvège, le Danemark, la Finlande ou la Slovénie. Globalement, les fameux pays du Nord, rien de très surprenant. Il y a aussi la Suisse et le Luxembourg.

Pour concevoir cette carte, les experts ont pris en compte trois grands critères : en premier, la sécurité, c’est-à-dire le climat social, le taux de criminalité, ce genre de choses. Autre critère : la sûreté du réseau routier, en prenant en compte le taux de mortalité sur les routes pour 100 000 habitants. Enfin, la santé : l’accès aux ressources médicales sur place, risques infectieux et l’environnement.

Consultez cette carte et qui sait, ça va peut être changer vos plans !