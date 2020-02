Mon info. Donald Trump veut écouter l'univers pour savoir si une autre intelligence existe

Le président américain Donald Trump pendant une réunion publique dans le New Hampshire, le 10 février 2020 (JIM WATSON / AFP)

Sommes-nous seuls dans l'univers ? Y a t-il des petits hommes verts ou bleus qui nous regardent quelque part ou qui voudraient un jour envahir la planète Terre ? Bref, a-t-on des copains ou des ennemis dans la galaxie ? Donald Trump veut savoir coûte que coûte. Et pour cela, le président américain veut installer des radars géants pour écouter l'univers. C'est très sérieux.



28 radars immenses plantés comme des éoliennes et tournés vers une hypothétique conversation extra-terrestre. Pour écouter l'espace 24h sur 24. Des moyens colossaux, pour rechercher le moindre signal à l'autre bout de l'univers. Et le projet n'est pas juste une lubie de Trump. Il repose sur la collaboration entre un des observatoires les plus puissants du monde, le VLA, pour Very Large Array, (très grand réseau) et le très sérieux institut Seti, financé par des fonds privés.

Pas de signal, jusqu'à présent

C'est une nouvelle étape dans la quête scientifique la plus folle, et l'inconnue la plus grande. Jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir qu'aucun signal extra-terrestre, aucune transmission venant d'une lointaine planète, n'a jamais été perçue par le Seti. Mais la découverte de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, ces dernières années, entretient l'espoir de découvrir un jour d'où viennent vraiment E.T. et tous ses petits copains.