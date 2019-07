Mômes trotteurs. Sorties en famille à Paris

Balade en 2CV électrique (Quatre roues sous un parapluie)

Et on commence avec une balade en 2CV électrique ! Pendant sa traversée de Paris, Clarence a eu l’impression "d’être aussi célèbre que la reine d’Angleterre parce que tout le monde regarde passer la 2CV. Je me suis senti bien dans cette vieille voiture de collection. J’ai fait un bond dans les années 1950 ! En plus, on voit Paris en se mettant debout."

Sur les Champs-Élysées, le chauffeur m’a d’abord demandé : ''Qui a aménagé les arbres tout le long de cette avenue ?'' J’ai bien répondu : "Le Nôtre ! Il s’est aussi occupé des jardins de Louis XIV. Et savez-vous combien il y a de STOP dans tout Paris ? : un seul ! Il se trouve dans le 15e arrondissement."

Balade en 2CV à Paris. (Quatre roues sous un parapluie)

Virée Paris Éternel en 2CV électrique (durée 1 h 30). Départ possible au 42, avenue des Champs-Elysées, 8e.

Puis direction le Parc de la Villette en compagnie de Rodrigue. Dans le centre commercial Vill’up, on peut s’offrir une partie de laser Game en famille à Yoo Moov Stations.

"Y a trois épreuves. On regarde d’abord un film avec des lunettes 3D. Là on voyage en Chine, c’est l’apocalypse, y a un temple volant, des ninjas et des araignées géantes très bizarres. On a vraiment l’impression d’y être. On se retrouve sur un vaisseau à la Star Wars et on explose des sortes de drones. Ça donne le vertige, c’est trop bien ! Dans la dernière mission, on doit se combattre entre nous dans un labyrinthe avec des pistolets laser un peu dans le noir. Le scénario est bien fait. C’est sympa de venir en famille, on se fait des blagues et on rigole. Ça tourne un petit peu la tête ! Quand on sort de là, on se dit : tiens, on est sur terre ?"

A partir de 7 ans Yoo Moov Stations, parc de la Villette, centre commercial Vill’up Paris / M° Porte de la Villette, Porte de Pantin.

Grande Galerie de l'Evolution. Baleine australe (Eubaleina australis) (MNHN Agnès Iatzoura)

La Grande galerie de l’Evolution, installée dans le Jardin des Plantes, est une autre valeur sûre. Margot l'a visitée "au moins trois fois".

"Quand on entre, on est sous les mers, dans la lumière bleue de l’océan on voit des animaux empaillés. Les félins, je les trouve très mignons. J’adore les animaux à taches : jaguars, guépards, léopards…La panthère des neiges c’est ma préférée, je la trouve gracieuse.

On se rend compte qu’on a quand même plein de choses en commun avec les animaux. Animaux et hommes, on est plus cousins et cousines, même si on ne vient pas d’une famille de la même mère. On est proche : on a chacun des poumons, un cerveau, des sentiments. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur eux. Du coup, je vous invite vraiment à voir cette exposition parce que c’est très impressionnant !"

La Grande galerie de l'évolution au Museum d'Histoire naturelle, à Paris, le 24 décembre 2009. (MORANDI BRUNO / AFP)

10 h- 18 h (sauf le mardi) Accès Jardin des Plantes 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 5è / M° Jussieu, Censier-Daubenton.

www.grandegaleriedelevolution.fr