Mômes trotteurs. Escape game dans les "Secrets des passages couverts de Paris"

Nohan et Thanaël jouent les enquêteurs grâce à un escape game dans les passages couverts de Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Paris transformé en terrain de jeu culturel pour Thanaël et Nohan. Ils ont exploré les passages couverts de façon insolite. Comment ? En jouant les détectives. Ils ont dû résoudre cinq énigmes en un temps limité. Le but ? Retrouver la guide ou plutôt "la maîtresse du jeu", cachée quelque part, au coeur de la capitale. À l’aide d’un book, d’une tablette et d’un plan de Paris.

La guide reste en contact avec les joueurs durant tout le parcours pour les aider à relever ce défi.

Passage couvert de Paris. (My Urban Experience)

"Les énigmes de cet escape game étaient parfois dures à trouver, raconte Thanaël, 11 ans. J’ai fait des détours, alors que parfois, il n’y en avait pas du tout besoin. L’avantage c’est ce que du coup tu te balades, tu visites Paris en t’amusant !"

Thanaël et Nohan en plein escape game au coeur de Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)