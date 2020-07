Mômes trotteurs. Escapade marine à La Rochelle.

La Rochelle (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

« Quand j’étais tout petit, à 4 mois, je naviguais déjà sur le J80 de mon grand-père ! À 4 ans, j’ai commencé à faire de l’optimiste. Maintenant je suis en sport étude et je fais de la voile», glisse d'abord Arthur, 14 ans. "Tout aussi heureux", son petit frère Gaspard, 12 ans, fait de l’optimiste en compétition à la Société des Régates Rochelaises (SRR).

Arthur et son petit frère Gaspard face aux tours de La Rochelle. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Après avoir enfourché les vélos, ces deux Rochelais nous emmènent voir les fameuses tours de La Rochelle. « Il y en a trois. La tour Saint-Nicolas, c’est la plus grande avec le drapeau français. La tour de la chaîne, en fait à l’époque, il y avait un siège à La Rochelle et les habitants tendaient une chaîne entre les deux tours, comme ça les bateaux ne pouvaient plus rentrer, et à côté, on a un pont basculant avec une écluse, et donc, quand c’est marée basse on ferme les portes de l’écluse, du coup les bateaux ne sont pas échoués et peuvent bouger. Et juste derrière, entre les deux tours, c’est là où il y avait le clocher, et un peu plus tard on y a rajouté une horloge, on peut passer dessous ».

Aquarium de La Rochelle. (France Bleu)

Puis pause sur la place Éric Tabarly. « Cet énorme bâtiment, c’est l’Aquarium, c’est l’un des plus grands de France. On peut voir des requins, des piranhas, des tortues. Y a même une cascade artificielle ! » Arthur, lui, pêche beaucoup à la balance : « ça permet de prendre les crevettes ».

Plus loin, dans le quartier du Gabut.

« Tiens, voilà le fameux passeur ! Ce bateau a des panneaux solaires sur son toit, donc il est complètement autonome, il va notamment dans le port des Minimes, proche du lieu où nous faisons de la voile. Et il y a aussi quelques grands passeurs qui vont à l’île d’Aix, à l’île d’Oléron…et qui font le tour de l’archipel ».

Le passeur, bateau électro-solaire propose des minis-croisières au départ de La Rochelle. (Office de tourisme La Rochelle / GREGORY CASSIAU)

Arthur et Gaspard aiment aller observer les voiliers, qui sortent du port et « La Richelieu ».

« Le cardinal de Richelieu a monté un siège à La Rochelle. Et les seuls restes de cette digue, c’est cette tour « La Richelieu ». Au début, La Rochelle c’est une ville protestante et pendant la guerre des religions, elle a été assiégée, cela a été ordonné par le roi Louis XIII, du coup, pour éviter que les Anglais - amis des protestants de La Rochelle - évitent de ramener des vivres dans la ville, le monarque a fait couler plusieurs navires, et résultat, les Anglais ont échoué. »

Et les silos dressés plus loin ? « Ils appartiennent à l’ancienne base sous-marine. »

Quant au centre-ville de La Rochelle, « il est vraiment vieux. Beaucoup de nos vieilles rues sont sous des arcades qui datent du XVIIè siècle ».



Dans les vieilles rues de La Rochelle avec ses arcades et maisons à colombages. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

INFOS PRATIQUES

Croisière à bord du Passeur, le bus de mer électro-solaire.

Jusqu'en septembre:

Départ Vieux-Port de 10h à 19h, un départ toutes les heures sauf à 13h.

Départ Port des Minimes : de 10h30 à 19h30, un départ toutes les heures sauf à 13h30.

