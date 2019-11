Mômes trotteurs. Échappée belle à Hambourg épisode #2

Les Mômes Trotteurs dans le parc des pirates, à Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

A Speicherstadt, on peut faire une agréable balade en famille. Il s'agit du plus grand complexe d’entrepôts au monde. Des hangars de style néo-gothique entourent les canaux. Jadis, les dockers entreposaient leurs cargaisons de café ou de thé. Aujourd’hui, ces entrepôts réaménagés à la mode new-yorkaise abritent showrooms de mode, agences de publicités et cafés hype.

Quartier Speicherstadt, à Hambourg.

"J'ai eu la chance d'assister à un concert à l'Elbphilarmonie, indique Lou, 9 ans. Cette salle de spectacle est très moderne. Elle est construite sur une sorte de maison en briques, et au-dessus, on a construit les salles de concert. C'est tout en verre à l'extérieur, en fait, ça fait comme des vagues."

C'est le nouvel emblème d’Hambourg ! L'édifice a été conçu par les architectes suisses Herzog & de Meuron. C’est la première salle de concert au monde érigée à 37 mètres de hauteur. Grâce à son escalier roulant de 80 mètres, on rejoint sa plateforme circulaire, d’où l’on observe le port d’Hambourg.

L'Elbphilarmonie, à Hambourg.

L’Elbphilarmonie trône dans le quartier en pleine croissance d’HafenCity, où l'on flâne entre des tours de verre et d'acier. Au cœur de la capitale des médias allemands (Bild, Der Spiegel…), poussent "des bâtiments super modernes qui me rappellent un peu le Futuroscope", trouve Lou, habitant franco-allemand de 9 ans.

Quartier d'HafenCity, à Hambourg.

À Hambourg, le port se fond dans la ville. Parmi les visites insolites à faire en famille, celle proposée par le bus amphibie, Riverbus qui navigue sur les flots de l’Elbe. Sans bouger de son siège, on découvre le quartier historique du port.



Quartier du port à Hambourg (HafenCity).

Après une halte à l'ère de jeu de Grasbrookpark, située dans le quartier d'HafenCity, les Mômes trotteurs nous emmènent naviguer à bord d'un bateau-bus.

"L'Elbe? Je l'aime", souffle avec tendresse Yann, qui nous propose de jeter l’ancre sur la plage d’Elbstrand, qui jouxte le port du quartier d'Altona. "Ici, on peut venir faire des barbecues. On mange aussi des glaces", poursuit-il.

Sur la plage dans le quartier d'Altona, à Hambourg.

"D'ici, on peut voir passer les bateaux containers. Un peu plus loin, il y a de grands vergers."

"Das ist eine schöne Landschaft (c'est un beau paysage) !", commente Éric en dégustant son cornet de glace.