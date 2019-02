Mômes trotteurs. Copenhague à vélo avec Camille et Capucine

Camille et Capucine, deux expatriées de 9 ans, nous font découvrir Copenhague à vélo. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Nos deux mômes trotteuses déclinent leur prénom en danois. "Jeg hedder Capucine, jeg hedder Camille. La langue danoise ressemble un peu à l’allemand et au suédois", précisent-elles. Neuf ans au compteur, Camille et Capucine, deux expat’ françaises nous font découvrir Copenhague à vélo.

Élue "capitale verte de l’Europe" en 2014, la ville aligne 350 Km de pistes cyclables

"Y a pas beaucoup de voitures, remarque Camille, qui se rend à l’école presque tous les jours à bicyclette. C’est surtout les vélos qui circulent. Y a aussi des voies vertes, c’est réservé aux piétons et aux vélos, ça passe dans le centre de Copenhague donc c’est plutôt pratique." Y a souvent des arbres plantés tout le long, ajoute Capucine. Du coup, tu te sens un peu comme dans la nature."

Cette ville verte d’environ 603.000 habitants compte plusieurs grands parcs. Camille et Capucine aiment se balader dans celui de Fredericksberg. "Ce jardin se compose de deux grandes parties, la première est faite pour se promener, la deuxième pour jouer car il y a plein de jeux pour les enfants", note Camille. "Il y a aussi le parc aux cerfs, on peut en voir, c’est beau. On peut les approcher mais pas de trop près, parce qu’après ils fuient.", explique Capucine.

Puis pause devant les jardins de Tivoli. "Souvent la nuit, les attractions sont illuminées. Y a le Grand Huit, la montagne russe, des manèges, c’est très beau." Ce parc date du XIXe siècle !

"Il y a d’ailleurs des vieux carrousels et des manèges avec des décors un peu historiques comme celui du Tic-Tac avec des horloges qui tournent." Et de préciser que "Tivoli est le plus grand parc d’attractions du Danemark, juste avant Legoland."

Le parc d'attractions, Les jardins de Tivoli, en plein centre de Copenhague. (Office de tourisme de Copenhague)

"A l’intérieur des jardins de Tivoli, on peut aller manger dans des restaurants." Les Danois mangent beaucoup de salades, de légumes, de porc mais pas seulement… "Ils mangent souvent des sucreries par exemple ou des chips."

Mais ils mangent beaucoup de poissons, non ? "Non pas tant que ça ! Ils mangent beaucoup de hareng (sild) et des patates, toutes sortes de patates : au gingembre, au fromage… C’est bon !"

Camille et Capucine, musée Ny Carlsberg Glyptotek (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

A deux roues de vélo, nos deux guides nous emmènent découvrir le musée Ny Carlsberg Glyptothek, où l’on voit "l’un des penseurs de Rodin." Ce superbe bâtiment réunit les sculptures de Rodin mais aussi les toiles de Degas, Renoir, Cézanne et des antiquités égyptiennes, grecques et romaines. C’est le fils du fondateur de la brasserie Carlsberg, Carl Jacobsen, grand amateur d’art, qui a légué ses collections.

Camille nous montre une statue de Paul Dubois (1829-1905) baptisée "Courage". "C'est un homme assis, il a une épée à la main et porte un casque avec un dragon dessus, c’est typique du Danemark. Il a même une ceinture et une écharpe en pattes de dragon. Les vikings faisaient des têtes de dragon sur leurs drakkars. Il y a aussi des maisons à Copenhague avec des têtes de dragon dessus notamment à Carlsberg."

Palais d'Amalienborg, à Copenhague. (Office de tourisme du Danemark)

"La reine Margrethe II porte des robes assez chics, c’est l’idole des Danois !"

Au musée du palais d’Amalienborg, résidence de la famille royale, on peut cette fois admirer (jusqu’au 19 mai) des costumes de scène réalisés par la reine du Danemark. Margrethe II a, dit-on, de l’or aux bouts des doigts…

"Elle a un peu les cheveux blancs, elle porte souvent de beaux habits, des robes assez chics. La reine, c’est l’idole des Danois, elle fait coucou au balcon de son palais le jour de son anniversaire. Et il y a foule !" Prenez date, Margrethe II aura 79 ans le 16 avril.

À quelques encablures en métro, on peut terminer la journée façon danoise par un petit plouf dans la mer baltique sur la plage d’Amager Strand (on prononce Amar)… "Certains Danois se baignent tout nus dans la mer l’hiver même si c’est glacé, et après, ils vont dans le sauna encore tout nus. Ni vu, ni connu…"

La plage d'Amager Strand, à Copenhague. (Office du tourisme du Danemark)

Bon à savoir si vous voyagez au Danemark: "Tak, ça veut dire merci, et Hei hei ça veut dire au revoir. Alors hei hei ! »

Le Light Festival de Copenhague se tient du 1er au 24 février.