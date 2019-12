Mômes trotteurs. City-break à Amsterdam

Babeth, Faustine et Bérénice nous guident à vélo à Amsterdam, où elles vivent. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et la balade commence dans le quartier bohême du Pijp. "Ici, il y a beaucoup de jeunes, qui se retrouvent dans les petits cafés." Et il y a du monde ! Pas si facile de garer son vélo.

"Comme c'est près du centre historique d'Amsterdam, on peut observer que les maisons typiques néerlandaises sont comme sur les canaux : elles sont toutes un peu penchées parce qu'elles sont collées ensemble et c'est obligé qu'elles soient penchées, sinon ça tient pas." Et elles sont plus étroites, "oui parce que t'es plus serré dans les escaliers."

Et nous partons flâner au coeur du marché en plein air, Albert Cuyp. "Il est proche de la célèbre brasserie Heineken et on y trouve de tout : des fleurs (et pas que des tulipes !), du tissu, de la nourrriture..." Et de préciser qu'en fait "les Néerlandais prennent des sandwichs au petit déjeuner et au déjeuner. Et nous à l'école, on a que 10 minutes pour manger. C'est avec un minuteur en plus ! Du coup, il y a une alarme quand tu dois t'arrêter de manger. Bah, on est habituées, mais on n'a pas vraiment le temps de déguster nos plats."

Sur le marché Albert Cuyp, dans le quartier du Pijp, à Amsterdam. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Les filles nous emmènent sur l'un de leur stand favori pour goûter aux fameuses stroopwafels. Ces gaufres sont préparées sous nos yeux. "Tu peux les manger nature ou ajouter du caramel dessus." Fondantes ! Et les noix de cajou grillées...hum... "moi j'en raffole !" sourit Babeth.

Stand de gaufres sur le marché Albert Cuyp, Amsterdam. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Aux yeux de nos mômes trotteuses "Amsterdam est une ville qui bouge. Il y a beaucoup d'aires de jeux, de parcs, du coup on joue beaucoup dehors. Et dans tous les musées, il y a quelque chose à faire pour les enfants."

Le musée de la maison de Rembrandt (Rembrandt House Museum) est l'un des préférés de nos trois jeunes Amstellodamoises.

Un autoportrait de Rembrandt en jeune homme. (MARY EVANS / SIPA)

Sa maison a été construite en 1606. Le peintre néerlandais y vécut de 1639 à 1659."Il y a un audioguide en français, du coup on apprend plein de choses sur Rembrandt. Comme on visite sa maison, c'est comme si on était un peu dans sa vie, ou même son lit ! Et on nous explique comment il fabriquait sa peinture et créait ses couleurs. Son style est joli."

Le public devant le tableau "La ronde de nuit" de Rembrandt, au musée Rijksmuseum d'Amsterdam (LEEMAGE / AFP)

Son tableau le plus connu ? "La Ronde de Nuit (De Nachtwacht en néerlandais) que l'on peut voir au Rikjs Museum. On peut participer à des ateliers, où on dessine le portrait de Rembrandt."

Adulte 14,80 euros enfant 5,20 euros. Ateliers de dessins et de peintures pour les kids.

Et de conclure : "À Amsterdam tout le monde est joyeux, il y a tout le temps des fêtes !"

Musée Rembrandt, Amsterdam. (Office de tourisme d'Amsterdam)

Guide Cartoville, Amsterdam en famille, (Gallimard) 10,90 euros.

Office de tourisme d'Amsterdam