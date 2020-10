Micro européen. Le programme Erasmus +

Le programme Erasmus existe depuis 1987 (illustration). (MAXPPP)

Erasmus est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il est ouvert à tous publics et les domaines de l’éducation et de la formation, formelle ou non formelle. Erasmus vise à donner aux étudiants, stagiaires, élèves, apprentis, enseignants, formateurs, personnels, demandeurs d’emploi, jeunes, et autres, la possibilité de séjourner en étudiant ou se formant à l’étranger pour renforcer ses connaissances, ses compétences et leur employabilité.

Son histoire

Erasmus a été créé en 1987, son nom n’est pas seulement pour rappeler le philisophe néerlandais Erasme, mais aussi l’acronyme de European Action Scheme for the Mobility of University Students, soit le schéma d'action européen pour la mobilité des étudiants universitaires.

Depuis 1987, Erasmus a été complété par d’autres programmes pour tous les publics, soit Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jeunesse en action, et ces programmes ont été intégrés en 2014 pour devenir le programme Erasmus +. Erasmus est aussi l’occasion d’un partage des "savoir-faire" et d’innover dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.

En France, Erasmus est géré par l’agence Erasmus+ France / Education Formation de Bordeaux avec 95% des fonds Erasmus + qui sont gérés nationalement. Et toutes les agences nationales Erasmus + contribuent à la promotion et à l’accompagnement des porteurs de projets pour toutes les actions du programme.

Comment bénéficier du programme Erasmus + ?

Ce sont de nombreux organismes qui peuvent participer au programme Erasmus +, soit des associations, des établissements ou des institutions, et les financements sont destinés autant aux projets de mobilités que des échanges, des partenariats ou de coopération entre organismes. Les étudiants, apprentis, jeunes, enseignants, ou formateurs peuvent bénéficier du soutien du programme Erasmus + dans le cadre de mobilités d’études, de stage ou de formations. Afin d’en bénéficier, ils doivent se tourner obligatoirement vers leur établissement ou un organisme participant au programme.

Quant aux établissements ou organismes participant à Erasmus, il s’agit d’établissements scolaires de la maternelle au lycée, des établissements des filières générales, technologiques professionnelles, publics ou privés ; des établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés ; des organismes de formation, partenaires sociaux, membres des réseaux consulaires, des associations, institutions culturelles, services d’information et d’orientation, mais aussi des collectivités territoriales de toute taille.

Depuis 2015 Erasmus est ouvert sur le monde avec 200 pays participants, ou partenaires du programme. On compte, entre autre, ainsi les Etats membres de l’Union européenne ; l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie, de la Turquie.

Les "Erasmus days"

Les 15, 16 et 17 Octobre 2020 se tiendront les "Erasmus days". Pour leur 4e édition, durant ces 3 jours, les écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation d’apprentis, ou encore collectivités territoriales organisent des événements virtuels et physiques pour valoriser leurs projets européens. Deux plateformes sont consultables, soit www.erasmusdays.eu ou www.agence.erasmusplus.fr.