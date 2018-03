Ma collection pop. Il y a 35 ans, The Cars

. (WARNER ELEKTRA/RHINO)

Le cinquième album de The Cars, rempli de hits, est emblématique des années 80 et replonge l’auditeur dans une new-wave américaine très pop et colorée.

La musique de The Cars pourrait constituer aisément la bande son du premier roman de Bret Easton Ellis, Less Than Zero, dans lequel une certaine jeunesse américaine porte des Ray-ban Wayfarer, trompe son ennui dans l’alcool et les drogues et écoute de la musique sur walkman à cassette.

L’album aux six singles

Cette jeunesse a très probablement écouté Drive, le grand tube de The Cars en 1984.

Ce titre figure sur l’album Heartbeat City, aux côtés de cinq autres morceaux sortis en single, dont You Might Think, Magic ou Hello Again.

L’album est le plus grand succès du groupe de Boston. Il s’écoulera à quatre millions d’exemplaires et se classera 3e des ventes d'albums aux Etats-Unis en 1984.

Vidéos

Le succès de The Cars reposera aussi sur la diffusion en boucle de ses clips sur la chaine musicale MTV qui connaît alors un succès fulgurant. Quatre clips du groupe tournent en boucle sur MTV entre 1984 et 1985. Ils sont remplis de trouvailles techniques en non dénués d’humour.

Celui de la chanson Hello Again est réalisé par Andy Warhol lui-même qui apparaît carrément dans la vidéo.

Passages radios et diffusions télé vont permettre à Heartbeat City d’atteindre un niveau de succès que The Cars ne connaîtra plus jamais.