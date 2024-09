"17 ans à jamais" de Gaël Aymon

Livres et jeunesse Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

Avoir 17 ans à jamais, ça vous aurait plu ? C’est ce qui arrive à l’héroïne de Gaël Aymon, dans son nouveau roman jeunesse paru aux éditions Nathan.





LIVRES ET JEUNESSE - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Gaël Aymon (14mn) écouter

Dans cette histoire qui traverse tout le XXe siècle, il y a deux narrateurs. Florin très mal en point dans son lit d'hôpital. C'est un écrivain en herbe, et Marthe qui vient souvent le visiter et pour le distraire, lui raconte sa vie hors du commun. Pourquoi lui fait-elle confiance ? En tout cas, c'est Florin que Marthe choisit pour livrer son incroyable destin :

Nous sommes en 1916, et pour échapper au travail obligatoire imposé par les troupes allemandes qui occupent le nord de la France, André s'enfuit pour rejoindre le front. Marthe, une jeune fille de 17 ans, fait le serment à son amoureux de le protéger de la fureur de la guerre. Pour ce serment, elle lui offre son reflet. Ce dont elle ne pouvait pas se douter, c’est qu’en même temps elle cessera de vieillir, elle aura 17 ans à jamais... ou presque, elle approche des 100 ans à la fin du roman !

Du romanesque, de la grande Histoire et même du fantastique

Gaël Aymon joue à mélanger les genres littéraires ! Pour son roman Et la vie t’appartiendra, l’auteur s’était déjà inspiré d’Honoré de Balzac et de sa Peau de chagrin. Pour 17 ans à jamais, on pense au Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. L’histoire n'a rien à voir, mais il y a cette idée de l'éternelle jeunesse. Rajouté à cela, un amour absolu qui court sur tout le XXe siècle, et cette fresque devient aussi la porte d’entrée à une réflexion pour la jeunesse.

"Quand on parle d'époques qui ont tellement de résonance avec la nôtre actuellement, je pense important de ne pas faire dans le manichéen et de rappeler que tout le monde est capable du pire ou presque, du pire et du meilleur parfois à la fois". Gaël Aymon à franceinfo

"Il faut se garder d'images toutes faites avec les méchants, les gentils. Surtout quand on est dans un roman qui est accessible à la jeunesse. C'est pour ça que je suis bien en jeunesse, c'est parce qu'il faut prendre les jeunes au sérieux en fait, il ne faut pas les prendre pour des idiots, et penser qu'ils vont consommer des choses avec du prêt-à-penser", ajoute Gaël Aymon.

17 ans à jamais se lit à partir de 13 ans, et sans restriction d'âge, si on laisse le charme opérer...

Gaël Aymon

L'auteur a attiré l'attention du prix dont on dit qu’il est le Nobel de la littérature jeunesse : Gaël Aymon a été nommé deux fois pour le Prix international Astrid Lindgren pour l'ensemble de son œuvre. Alors on croise les doigts pour une troisième fois en 2024, et pour qu'elle soit la bonne cette fois !

Gaël Aymon (Aurélien Salvucci)

L’intégralité de l'entretien avec Gaël Aymon (14 minutes) est à retrouver en haut de cette page.

Bonne semaine et belles lectures à tous !