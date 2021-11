Variant Omicron du Covid-19, fermeture des frontières, lancement d’Ensemble Citoyens... Les informés du matin du 29 novembre

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour décrypter l'actualité du lundi 29 novembre, Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à franceinfo canal 27, et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes :

- Le variant Omicron referme les frontières : une riposte adéquate ou exagérée ? Il semble qu'un vent de panique souffle en Europe avec l'arrivée sur le territoire de l'Union du nouveau variant baptisé Omicron, identifié en Afrique du Sud et déjà détecté en Europe, aux Pays-Bas dimanche, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, et en République tchèque, et sans doute déjà présent en France selon Olivier Véran. Un risque "élevé à très élevé" menace l’Europe, selon l’OMS, qui évoque un variant "préoccupant". "Une course contre la montre est engagée", selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour détecter la vraie nature de ce variant. Céderait-on à la panique ? A-t-on tiré les leçons des précédentes vagues ?

- Lancement d’Ensemble Citoyens, la "Maison commune" de la majorité. Lundi soir se tiendra à la salle de la Mutualité, à Paris, le meeting de lancement d’Ensemble Citoyens, la fameuse "Maison commune" de la majorité. Il doit réunir La République en marche et le Modem, ainsi qu'Horizons et Agir. Faut-il y voir une fusion ?