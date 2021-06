Variant delta du Covid-19, évaluation climatique des lois... Les informés du matin du mercredi 30 juin

Le plateau des Informés du matin du mercredi 30 juin. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour commenter l’actualité du mercredi 30 juin sur le plateau des Informés du matin, Astrid de Villaines, cheffe du service politique du Huffington Post, et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service poltique de franceinfo.

Les thèmes abordés :

Crise sanitaire : vers un été indien ? Les contaminations repartent à la hausse en Israël qui rétablit l’obligation du port du masque en intérieur, mais aussi en Russie où le bilan s’alourdit sous l’effet du variant Delta, dit variant indien, déjà présent dans 865 pays selon l’OMS. En France Martine Aubry a annoncé mardi l’annulation pour la deuxième année consécutive de la grande braderie de Lille prévue début septembre. Le variant Delta pèse déjà 20 % des contaminations en France et sera quasi hégémonique à la fin du mois d’août. Face à cette menace une solution, la vaccination, qui plafonne cependant…

La croissance post-Covid sera-t-elle plus verte ? Une trentaine de députés de la majorité comme de l’opposition ont plaidé de nouveau mardi pour "une évaluation climatique" de l’ensemble des lois. Ils présentent une proposition de loi au Parlement en ce sens, cosignée notamment par Cédric Villani et Bertrand Pancher (Liberté et Territoires). selon l’un de ses initiateurs, le Modem Erwan Balanant, des "outils de pilotage" indiqueraient au législateur et aux citoyens l’impact climatique de chaque loi, voire de chaque amendement.

Dans le même temps, la fondation Nicolas Hulot et la CFDT présentent un rapport pour concilier climat et emploi à travers le développement d’une filière de l’automobile décarbonée pour créer 33% d’emplois en plus dans la filière automobile. Alors, après la crise sanitaire, la relance, et la croissance seront-elles plus vertes, plus respectueuses de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique ?