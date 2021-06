Covid-19 : un deuxième foyer du variant Delta identifié en Alsace

C'est une course contre la montre qui est engagée dans le Bas-Rhin. Après la découverte de plusieurs cas positifs au variant Delta dans la commune de Dettwiller, des créneaux supplémentaires ont été ouverts en urgence dans un centre de vaccination proche. Tout est parti de l'usine Caddie. À la fin de la semaine du 14 juin, 13 cas de variant Delta sont apparus, essentiellement dans la même équipe de production.



29,1% des contaminations dans le département

Depuis, une cinquantaine de cas contacts a été identifiée. Personne ne sait comment le variant s'est introduit ici. Il s'agit du deuxième cluster dans le Bas-Rhin, après la Haute école des arts du Rhin, à Strasbourg. Ce variant Delta, plus contagieux, représente désormais 29,1% des contaminations dans le département, et cela pourrait encore augmenter. "Du moment qu'un virus est plus infectieux et qu'il y a des mutations nouvelles, forcément, il prend l'avantage", explique la professeure Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.