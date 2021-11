Stratégie contre la 5e vague de Covid-19, naissance du mouvement "Ensemble citoyens"... Les informés du matin du 24 novembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour commenter l'actualité du 24 novembre, Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe Ebra (quotidiens de l'Est de la France) et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes :

- Face à la progression du virus et à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, à quelles mesures peut-on s'attendre à l'issue du Conseil de défense sanitaire de ce mercredi ? A priori ni reconfinement ni couvre-feu : quelle forme prendra ce "tour de vis" supplémentaire ?

- Le mouvement "Ensemble citoyens", qui se veut la "maison commune" de la majorité, verra le jour officiellement le 29 novembre. À quoi doit servir ce nouveau venu dans la vie politique française, porté par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et le président du MoDem François Bayrou ?