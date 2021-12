Présidence française de l’Union européenne, débat Zemmour-Le Maire… Les informés du matin du vendredi 10 décembre

Autour de Renaud Dély et de Marc Fauvelle, pour décrypter l’actualité du vendredi 10 décembre : Isabelle Raymond, cheffe du service économie de franceinfo et Etienne Girard, rédacteur en chef société à L’Express et auteur du livre Le Radicalisé, enquête sur Eric Zemmour, paru aux éditions du Seuil.

Les thèmes :

- Les enjeux de la présidence française de l’Union européenne : Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse jeudi à l’Elysée : il s’agissait de la deuxième depuis le début du quinquennat, et la deuxième seulement depuis le début du quinquennat. La France a choisi de placer sa présidence du conseil de l’Union européenne, à partir du 1er janvier 2022, sous le triptyque "puissance, relance, appartenance". L’Europe peut-elle être un bouclier au temps de la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux ?

- Débat Eric Zemmour et Bruno Le Maire : Zemmour passe son grand oral économique et a débattu jeudi avec le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Au-delà des angoisses identitaires, Eric Zemmour a-t-il gagné en crédibilité sur les sujets économiques et sociaux ?