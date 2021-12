DIRECT. Présidence française de l'UE : Emmanuel Macron présente ses priorités lors d'une conférence de presse à 16 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UE

: "Pour peser en Europe, la France doit en finir avec cette image d'arrogance qui lui colle à la peau depuis le début de la présidence Macron."



Alors qu'Emmanuel Macron tient à partir de 16 heures une conférence de presse au cours de laquelle il va présenter ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne, Valérie Pécresse, dans une tribune publiée dans Le Monde, estime que le pays "doit mieux défendre ses intérêts qu'il ne l'a fait ces dernières années".

Midi, l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité :



Emmanuel Macron présente aujourd'hui ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'UE (PFUE), qui débutera le 1er janvier pour six mois. Le chef de l'Etat s'exprimera au cours d'une conférence de presse à 16 heures. Entre suivi du plan de relance, pacte vert et salaire minimum, plusieurs dossiers sont déjà sur la table.



"Je ne participerai pas (...) parce que l'élection, c'est dans quatre mois et demi. Il faut être un peu sérieux", a réagi ce matin le candidat écologiste Yannick Jadot, au lendemain de la proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire à gauche en vue d'un rassemblement. Suivez notre direct.



L'ancienne numéro 1 mondiale Amélie Mauresmo succède à Guy Forget à la tête de Roland Garros, selon les informations de franceinfo sport.



#METEO Les départements du Gers et des Landes ont rejoint les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange en raison de risques de pluie, d'inondation et de crue.



: La Commission européenne a présenté hier une proposition de directive, visant à instituer une "présomption de salariat" pour les travailleurs des plateformes numériques. Que signifie ce terme ? Que se passera-t-il désormais en cas de litige entre une plateforme et un travailleur ? Eléments de réponse.









9 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité :



#COVID_19"Le plan blanc sera probablement national dans les prochains jours", annonce le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France 2. Interrogé sur le variant Omicron, le ministre précise que "les besoins en oxygène, le nombre d'admissions en réanimation, la durée d'hospitalisation et le nombre de décès sont moins importants", selon une dernière étude.



Un tiers des produits ménagers contiennent une quantité importante de substance"potentiellement nocives", alerte le magazine 60 millions de consommateurs dans un hors-série publié aujourd'hui.

: La France assurera à partir du 1er janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne, et ce jusqu'au 30 juin. Suivi du plan de relance, application du "Green Deal" européen, régulation des plateformes numériques et négociations sur un salaire minimum... Avec ma collègue Valentine Pasquesoone, nous avons listé les grands dossiers qui sont d'ores et déjà sur la table pour cette présidence française de l'UE.







: Emmanuel Macron présente cet après-midi ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'UE, qui débutera le 1er janvier et durera six mois. Quelles sont les missions de cette présidence ? Quels projets la France va-t-elle porter, et aura-t-elle une véritable influence pendant cette période ? Avec ma collègue Elise Lambert, nous vous résumons ce qu'il faut savoir de cette présidence tournante.







Voici un premier point sur l'actualité de la matinée :



Emmanuel Macron présente aujourd'hui ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'UE (PFUE), qui débutera le 1er janvier pour six mois. Le chef de l'Etat s'exprimera au cours d'une conférence de presse à 16 heures.



• Arnaud Montebourg a proposé hier un rassemblement des candidatures à gauche, tandis que la candidate socialiste Anne Hidalgo a défendu l'idée d'une primaire face à "cette gauche fracturée". Des propositions rejetées à ce stade par les écologistes et les insoumis.





• Transmission, efficacité du vaccin, niveau de sévérité... Que disent les dernières études sur le variant Omicron ? Franceinfo fait le point dans cet article.





• Un tiers des produits ménagers contiennent une quantité importante de substances "potentiellement nocives", alerte le magazine 60 millions de consommateurs dans un hors-série publié aujourd'hui.