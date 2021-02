Le projet de loi "climat et résilience", l'élection présidentielle de 2022... Les informés du matin du mercredi 10 février

Les informés du matin du mercredi 10 février 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les débatteurs autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle sont Anne-Laure Barral, spécialiste environnement à franceinfo, Jean-Jérôme Bertholus, chef du service politique de franceinfo et Étienne Girard, rédacteur en chef société à l'hebdomadaire L'express.

Les thèmes

- Le projet de loi "climat et résilience" est étudié en Conseil des ministres mercredi 10 février. C'est le fruit des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Des ONG dénoncent déjà un certain nombre de reculs et de concessions.

- Yannick Jadot peut-il aller jusqu'au bout et se présenter à l'élection présidentielle en 2022 ? Le député européen écologiste peut-il être celui qui rassemble les écologistes et la gauche ?