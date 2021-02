Crimes sexuels sur mineur, vaccins contre le Covid-19, présidentielle 2022... Le "8h30 franceinfo" de Yannick Jadot

Yannick Jadot, député européen Europe Écologie-Les Verts, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 10 février 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yannick Jadot, député européen Europe Écologie-Les Verts, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 10 février 2021. Crimes sexuels sur mineur, contrats de vaccins de la Commission européenne, présidentielle 2022... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Crimes sexuels : pour "l'imprescriptibilité" de l'inceste

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est dit "favorable" à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue désormais automatiquement un crime. Yannick Jadot salue une "avancée", "parce qu'on est face à des violences qui ont été trop longtemps minorées dans notre société".

Mais c'est insuffisant pour le député européen qui prône l'imprescribtilité de l'inceste. "Il faut que dans la tête des coupables, il y ait cette idée d'imprescriptibilité. Si je me rends coupable de cet acte abominable, cela peut me poursuivre toute ma vie. C'est ça le signal qu'il faut envoyer. Il faut que ce soit un crime et pas un délit", explique Yannick Jadot.

Vaccins : "Envoyer la Commission devant la Cour de justice"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen défend, mercredi 10 février devant le Parlement européen, sa stratégie vaccinale contre le Covid-19. "Le groupe des Verts au Parlement européen va envoyer la Commission devant la Cour de justice pour l'absence de transparence sur les contrats", assure Yannick Jadot. "Il n'est pas acceptable que les citoyens européens ne sachent pas le prix, les évaluations qui ont été faites, les délais de fournitures des vaccins", juge-t-il.

Les Verts ont fait "de nombreuses demandes" pour avoir ces informations, explique l'élu écologiste. Faute de réponse, "nous voulons que la Cour de justice européenne impose à la Commission européenne de rendre public tous ces contrats", assure Yannick Jadot.

Présidentielle 2022 : "C'est au tour de l'écologie"

"Aujourd'hui, c'est au tour de l'écologie. Les écologistes doivent être à la hauteur du rendez-vous historique de 2022, doivent rassembler pour gagner", affirme Yannick Jadot. "Quand on voit les urgences climatiques, je ne vois pas d'autres pensées politiques", insiste-t-il.

"Il va falloir une candidature de rassemblement entre Mélenchon et Macron, une candidature de rassemblement, qui se construit sur l'écologie", estime le député européen EELV, qui ajoute : "Il nous faut être le leader de cette transition écologiste."

