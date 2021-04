La candidature de Xavier Bertrand et les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 : les informés du matin du 2 avril

Yannick Falt, Neila Latrous et Marc Fauvelle sur le plateau des informés de franceinfo le 2 avril 2021 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Avec Marc Fauvelle et Renaud Dély, les journalistes politiques de franceinfo Neila Latrous et Yannick Falt débattent de la tentative de Xavier Bertrand de s'imposer à droite pour l'élection présidentielle de 2022, et des nouvelles mesures dans la gestion de la pandémie de Covid-19.

Xavier Bertrand sauveur de la droite ?

Le président du Conseil régional des Hauts-de-France, en pleine campagne pour sa réélection, a également fait acte de candidature à l'Elysée. Il veut, dit-il, rassembler la droite puis les Français autour de son projet. Il se présente comme un candidat issu du peuple et en-dehors des partis, puisqu'il a quitté Les Républicains et "gagné [sa] liberté".

Peut-il être celui qui fera gagner la droite en 2022 ?

Covid-19 : de nouvelles mesures pour une prochaine éclaircie ?

Le chef de l'État, lors de sa dernière allocution consacrée à la lutte contre le Covid-19, a évoqué "la mi-mai" comme nouvel horizon d'une possible réouverture de certains lieux, comme les terrasses des cafés et restaurants. Dans quelles conditions ? Tout dépendra de l'évolution de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé Olivier Véran a en tout cas semblé, jeudi 1er avril, écarter l'hypothèse d'un pass sanitaire pour les personnes vaccinées.