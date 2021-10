L'épidémie de Covid-19 repart en Europe, la sécurité au cœur de la campagne de la présidentielle ... Les informés du matin du mercredi 27 octobre

Autour de Neïla Latrous et Marc Fauvelle pour commenter l'actualité du mercredi 27 octobre : Astrid de Villaines, cheffe du service politique au HuffPost et Alix Bouilhaguet, éditorialiste franceinfo tv.



Les thèmes

- Covid-19 : ça repart en Europe, en France aussi : La tendance est quasi générale en Europe : le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse. C’est le cas dans 42 pays du continent. Sept seulement enregistrent des chiffres en baisse sur la dernière semaine. La France n’échappe pas à cette reprise : plus de 6603 cas sur les dernières 24 heures soit 669 de plus que la semaine dernière. Dans Libération mercredi 27 octobre, Olivier Véran, ministre de la Santé, confie “suivre ça de très près”, cette augmentation en France et en Europe.



- Oyonnax, La Duchère, la sécurité se réinvite dans la campagne présidentielle : Une accumulation de faits divers ces derniers jours impose dans le débat public, et par petites touches, la question de la sécurité. Question qui avait été reléguée par les préoccupations autour du pouvoir d’achat. À Oyonnax dans l’Ain une vingtaine d’individus cagoulés sectionnent un poteau portant une caméra de vidéosurveillance. À Saint-Denis, en région parisienne, une personne a été tuée par balles et deux autres blessées. Et lundi 25 octobre, dans la région lyonnaise, des policiers de la BAC essuient des tirs dans le quartier de la Duchère. Ça a donné lieu à cette passe d’armes entre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet.