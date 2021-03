L'accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19, Emmanuel Macron et le féminisme... Les informés du matin du 8 mars

Les informés du matin du lundi 8 mars 2021. (FRANCEINFO)

Les débatteurs des Informés du matin, autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély lundi 8 mars, sont Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique du Figaro, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

Les thèmes

-Le coup d'accélérateur de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Ce week-end, deux fois plus de personnes ont été vaccinées en deux jours que lors des week-ends précédents. 221 000 vaccinations samedi, 114 000 dimanche. Jean Castex se félicite de cette accélération. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas mis en place cette vaccination sept jours sur sept plus tôt ? La France a-t-elle les moyens de continuer sur le même rythme les week-ends prochains ?

-En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron est-il un président féministe ? Il a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat, le gouvernement est paritaire et pourtant, au sein du cabinet du président, composé de 13 plus proches collaborateurs, il n'y a qu'une femme. Une incohérence relevée par Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes.