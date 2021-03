Gestion de la situation sanitaire, rapports entre politiques et magistrats : les informés du matin du 3 mars

Bruno Dive, Marion Mourgue et Marc Fauvelle sur le plateau des Informés, à franceinfo le 3 mars 2021 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les débatteurs, autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, sont aujourd'hui Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro et Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest.

Situation sanitaire : l'exécutif a-t-il la main qui tremble ?

Alors que plusieurs élus locaux réclament des mesures plus strictes, à l'image des confinements le week-end dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque, l'exécutif donne le sentiment d'hésiter entre différentes possibilités. Reconfinement national, confinements à l'échelle d'un département ou d'une agglomération, seulement le week-end ou tous les jours, couvre-feu élargi... Un nouveau conseil de défense se tient ce mercredi, consacré à la situation sanitaire.

Politique et justice : la condamnation de trop ?

La condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes a fait réagir nombre de responsables politiques. Les uns pour juger disproportionnée cette décision de justice, les autres pour déplorer les conséquences en termes d'image pour la classe politique. La présidente du Rassemblement national, elle-même sous le coup d'une enquête, en profite pour demander la dissolution du Parquet national financier. Les rapports entre magistrats et politiques apparaissent plus tendus que jamais.