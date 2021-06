Emmanuel Macron sur tous les fronts, premier voyage de Joe Biden en Europe depuis son élection… Les informés du matin du 10 juin

Les informés du matin, le 10 juin 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Neïla Latrous, les informés de la matinée du jeudi 10 juin sont Sophie Fay, journaliste à L'Obs et Jean-Baptiste Marteau, reporter au service politique de France 2.

Les thèmes

- Emmanuel Macron sur tous les fronts ?

L'agenda du président de la République est très chargé ces derniers jours. Jeudi matin, un visite est prévue pour l'inauguration de l’Hôtel de la Marine à Paris, avant un entretien avec le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Emmanuel Macron poursuivra par un déjeuner avec les Bleus à Clairefontaine, puis une conférence de presse dans la soirée. Entre les prises de paroles du chef d'État français sur l’immigration, les retraites, le tour de France des territoires, l'opposition peine à se faire entendre.

- Joe Biden démarre sa tournée européenne

"L’objectif est de renforcer l’alliance, de faire savoir clairement à la Russie et à la Chine que les États-Unis et l’Europe sont soudées et que le G7 va avancer." Voilà ce qu'a déclaré Joe Biden avant de prendre l'avion direction le Royaume-Uni pour son premier déplacement en Europe depuis son élection. L’Europe et Emmanuel Macron vont-ils saisir la main tendue par Joe Biden ?