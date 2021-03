Emmanuel Macron change de cap dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, les critiques contre l'UNEF... Les informés du matin du mercredi 24 mars

Les informés du matin du mardi 24 mars 2021 : autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Ivanne Trippenbach, journaliste politique à L'Opinion et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau d'information générale des journaux du Groupe Ebra. (FRANCEINFO)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Ivanne Trippenbach, journaliste politique à L'Opinion et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau d'information générale des journaux du Groupe Ebra sont réunis pour débattre de l'actualité du mercredi 24 mars.

Les thèmes

- Vaccination contre le Covid-19 : vaccinodromes, enseignants, plus de 70 ans... Pourquoi Emmanuel Macron change-t-il d'avis et de braquet ? Le gouvernement va mettre en place 35 "mégacentres" de vaccination dans les semaines qui viennent. Dès samedi la campagnne sera ouverte aux Français de 70 à 75 ans et mi ou fin avril à certaines personnes exposées dont les enseignants.

- L'UNEF et ses "réunions non mixtes", un nouveau sujet de discorde pour deux gauches irréconciliables ? Ces rencontres ont été relativisées par une partie de la gauche, notamment la France insoumise. À l'inverse, au Parti socialiste, plusieurs élus, dont certains sont d'anciens membres du syndicat étudiant, ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme des dérives insupportables. Une position reprise par la direction du PS.