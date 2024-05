Disparition du président iranien et début d'accalmie en Nouvelle-Calédonie... Les informés du matin du lundi 20 mai 2024

Les thèmes :

Décès du Président Iranien, quelles conséquences dans le pays ? Les médias iraniens ont annoncé ce lundi matin la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans l'accident de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran.

Cette annonce ouvre une période d'incertitude politique en Iran, un acteur majeur au Moyen-Orient, région secouée par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas.

Nouvelle-Calédonie : quelle solution politique à cette crise ? Après cinq jours d’émeutes et un bilan de 6 morts, la situation semble redevenue plus calme en Nouvelle Calédonie. 700 forces de l’ordre supplémentaires étaient déjà arrivées et 350 les ont rejoints hier. 600 gendarmes ont mené hier une opération de grande ampleur pour dégager et reprendre le contrôle de la route qui relie Nouméa à l’aéroport international distant d‘une cinquantaine de kilomètres. Va-t-on vers un vrai retour au calme ?

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Info TV

François-Xavier Bourmaud, journaliste politique à l’Opinion

Étienne Monin, rédaction internationale de Radio France

