Y a-t-il un risque d'abandon de l'Ukraine par les Européens ? Les informés de l'Europe du 1er octobre

Le dimanche à 9h41 et 13h41

Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet

Les informés de l'Europe Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet Le dimanche à 9h41 et 13h41

Chaque dimanche, un tour d'horizon de l'actualité européenne avec François Beaudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions, et nos invités.

Temps de lecture : 257 min

François Beaudonnet et Jean-Rémi Baudot reçoivent Audrey Vuetaz, autrice du podcast Trait d’Union, et Alla Lazareva, journaliste ukrainienne, correspondante à Paris de The Ukrainian Week.

Lassés par cette guerre sans fin, fatigués par l’inflation (galopante surtout à l’est de l’Europe), les Européens sont-ils en train d’abandonner l’Ukraine ? En Slovaquie, l'ancien Premier ministre Robert Fico, dont le parti populiste Smer-SD a remporté les élections législatives de samedi, risque de faire pencher la balance diplomatique de son pays très nettement du côté du Kremlin : si son parti arrive au pouvoir, la Slovaquie n'enverra plus "une seule balle" à l'Ukraine, a déclaré récemment l'ancien communiste de 59 ans.

Autre sujet : alors que les 27 ont décidé cette semaine d’abandonner une norme anti-pollution plus stricte pour les voitures thermiques, que de plus en plus de voix demandent une pause dans le pacte vert européen. L’Europe est elle en train de tourner le dos à ses engagements écologiques ?

Revoir l'émission en intégralité :