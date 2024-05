La Pologne à la croisée des chemins : les informés de l'Europe du 5 mai

Le dimanche à 9h41 et 13h41

Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet

Les informés de l'Europe Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet Le dimanche à 9h41 et 13h41

Chaque dimanche, un tour d'horizon de l'actualité européenne avec François Beaudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions, et nos invités.

Benjamin Fontaine et François Beaudonnet reçoivent Anna Kowalska, journaliste correspondante à Paris de la télévision publique polonaise, et Marc Sémo, journaliste spécialiste des questions internationales pour le journal Le Monde et le magazine Challenges.

À un mois des élections européennes, gros plan sur la Pologne. Le pays a rejoint l’Union européenne il y a tout juste 20 ans, le 1er mai 2004. Il a bien fait : aujourd’hui la richesse de la Pologne est supérieure à celle de l’Autriche ou de la Belgique.

Sur le plan politique, après huit ans de pouvoir sans partage du PiS, le parti "Droit et Justice" des frères Kaczyński, une droite ultraconservatrice et eurosceptique, le pays s’est choisi il y a quelques mois un Premier ministre pro-européen, Donald Tusk. La Pologne est également le plus fidèle soutien de l’Ukraine, sa voisine.

Revoir l'émission en intégralité :