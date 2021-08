Tsunami épidémique aux Antilles, pas de contrôle technique pour les motos, canicule... Les informés du 12 aout 2021

L'un des micros du studio des Informés de franceinfo. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ)

Les thèmes

- Situation gravissime dans les Antilles et crise sanitaire qui va nous poursuivre pendant des mois

- L’Elysée suspend jusqu’à nouvel ordre le contrôle technique obligatoire des deux roues « pour ne pas embêter les Français ». Pragmatisme ou peur de manifestations supplémentaires, comment expliquer ce nouveau recul alors que presque toute l’Europe applique déjà depuis longtemps ce contrôle techniques aux motos.

- La vague de chaleur atteint à son tour la France, où les agriculteurs constatent les effets du dérèglement climatique (mauvaises récoltes de raisin, de mirabelles etc.) Le cout économique de la crise économique qui commence va-t-il aider à engager enfin des efforts à la hauteur, pour limiter le rejet de gaz à effet de serre ?

- Des agences de communication pour aider les parquets à communiquer, des procès bientôt filmés : la justice doit-elle s’adapter à notre monde médiatique et politique qui va de plus en plus vite ?

- Faut-il sauver le soldat karaté, en vue des Jeux de Paris ? Le médaillé d'or Steven Da Costa à Pekin rêve de faire plier le CIO.

Les Informés

- Corinne Lhaïk, journaliste politique à L’opinion, autrice de « Président cambrioleur », livre-enquête, biographie et portrait d’Emmanuel Macron, paru chez Fayard

- Michel Taube, fondateur du site d’informations « Opinion Internationale ».

- Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France du Point, auteur de « L’espérance est un risque à courir. Sur les traces des résistants chrétiens », récit paru chez Calmann Levy