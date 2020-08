Rentrée scolaire et en entreprises, la menace terroriste en France, Emmanuel Macron de retour au Liban... Les informés du lundi 31 août

Jean-François Achilli présente les informés de franceinfo. (FRANCEINFO)

Les thèmes

- Une rentrée masquée à l'école et en entreprise. À la veille de la rentrée, les Français se disent inquiets pour le pays et pour eux-mêmes, selon notre enquête Odoxa-Dentsu Consulting, pour Franceinfo et Le Figaro. Élisabeth Borne précise les règles de base en entreprises. La rentrée sera "la plus normale possible", assure Jean-Michel Blanquer.

- Gérald Darmanin revient sur l'état de la menace terroriste en France, "extrêmement élévée", à deux jours de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015.

- Emmanuel Macron est de retour au Liban, un mois après la double explosion du port de Beyrouth.

Les invités

- Nora Hamadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, le magazine sur l’Europe, sur Arte

- Véronique Reille-Soult, présidente de Dentsu Consulting

- Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien - Aujourd’hui en France

- Gilles Bornstein, éditorialiste politique à Franceinfo

Retrouvez l'intégralité des informés de franceinfo du lundi 31 août :