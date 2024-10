Mort de Yahya Sinouar, inondations en France... Les informés de franceinfo du jeudi 17 octobre 2024

Les thèmes

Mort du chef du Hamas : Yahya Sinouar, considéré comme le "cerveau" de l'attaque du Hamas le 7

octobre 2023 qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, et devenu depuis lors le chef du mouvement armé palestinien, a été tué dans l'enclave par l'armée israélienne, a déclaré le gouvernement israélien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu d'emblée que l'offensive de Tsahal se poursuivrait. En Israël, les familles des otages détenus par le Hamas à Gaza ont dit espérer qu'un cessez-le-feu pourrait désormais être conclu afin d'obtenir leur libération.

Inondations dans le Centre-Est : Six départements font face à des pluies "exceptionnelles" allant jusqu'à 650 millimètres dans certaines zones d'Ardèche. 900 personnes ont été déplacées. Outre l'Ardèche, le Rhône, la Haute-Loire et la Loire, les départements de la Lozère et des Alpes-Maritimes sont placés en vigilance rouge aux inondations ou aux crues par Météo-France, et 34 en vigilance orange.

Les invités

Thibault lefebvre, correspondant de Radio France à Jérusalem

Nathanael charbonnier, grand reporter au service international de Radio France

Christian Chesnot, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France

Jean Paul Chagnollaud, président de l'iReMMO, institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient

Christophe Vincent, envoyé spécial France info à Annonay en Ardèche

Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers

Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire francais, ancien commandant des opérations spéciales

Alix Roumaniac, président chez Predict Services, filiale des risques pour Météo France

