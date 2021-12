La visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe, le second tour de la primaire LR, l'affaire Margaux Pinot... Les informés de franceinfo du vendredi 3 décembre 2021

Les Informés :

Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de L’Express

Véronique Reille-Soult, présidente de Backbone Consulting

Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne

Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d’Atlantico



Les Thèmes :

La vente de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis. Emmanuel Macron en VRP de l’industrie de l’armement français ?

Les adhérents LR votent pour le second tour. Mais pour quel profil de candidat ? Eric Ciotti et Valérie Pécresse sont qualifiés pour le second tour.

Covid 19 : un conseil de défense sanitaire lundi. Quel scénario face à la cinquième vague pendant la campagne ? Olivier Veran, le ministre des Solidarités et de la Santé qui évoqué la vaccination des enfants.



Retour sur l’affaire Margaux Pinot : le politique doit-elle se mêler d’affaires judiciaires ? Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports prend position.