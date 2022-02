La chasse de retour dans les débats, le poids de la France dans la crise ukrainienne... Les informés de franceinfo du dimanche 20 février

Autour d'Olivier de Lagarde, les informés débattent de l'actualité du dimanche 20 février.

Les thèmes :

- Accident de chasse : la mort d'une randonneuse de 25 ans, lors d'une battue aux sangliers dans le Cantal, a replacé le débat sur la chasse au coeur de la campagne électorale pour la présidentielle.

- Poutine et Macron s'accordent pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu : au cours d'un entretien téléphonique, les présidents russe et français se sont entendus sur "la nécessité de privilégier une solution diplomatique à la crise actuelle et de tout faire pour y parvenir".

Les informés :

- Patrice Romedenne, rédacteur en chef de franceinfo TV

- Marie Boëton, journaliste à La Croix

- Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20minutes

- Tâm Tran Huy, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat