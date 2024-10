Guerre au Proche-Orient, meeting du Rassemblement national, Raphaël Glucksmann... Les informés de franceinfo du dimanche 06 octobre 2024

Les thèmes :

"Engagement indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël :

Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche à Benjamin Netanyahu "l'engagement indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël, lors d'une conversation téléphonique destinée à dissiper le malaise entre les deux pays au lendemain des déclarations du président français appelant à l'arrêt de certaines livraisons d'armes à Israël. Emmanuel Macron a cependant insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, a annoncé l'Elysée, tandis que son interlocuteur isréalien lui a demandé son "soutien" et "non des restrictions", selon son bureau, alors que le chef de l'armée israélienne affirme que la branche militaire du Hamas est "vaincue".

Le Rassemblement national à Nice, Raphaël Glucksmann à La Réole :

Le Rassemblement national tenait dimanche un meeting à Nice.

Marine Le Pen a lancé une "campagne permanente" qui doit emmener le parti d'extrême droite vers - au plus tard - 2027. D'ici là, une stratégie de la "saturation" doit être mis en place, avec un meeting géant "par mois". La patronne du groupe RN à l'Assemblée nationale s'en est encore pris au nouvel exécutif quant à la politique sécuritaire, selon elle "en garde alternée" entre le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice.

Quant au leader de Place publique, Raphaël Glucksmann a appelé les Français à rejoindre son parti pour participer "à un grand et beau projet pour la France", et gagner contre l'extrême droite en 2027, dans son discours de rentrée politique à La Réole en Gironde. Il a notamment proposé comme premier chantier "le changement du mode de scrutin et le passage à la proportionnelle dans notre pays". Raphaël Glucksmann a promis d'aborder les thèmes "qui semblent parfois rendre la gauche mal à l'aise", comme la sécurité, l'autorité, l'identité, l'intégration et l'immigration. "Mais cela ne veut pas dire que nous porterons des discours de droite sur ces sujets. Ça veut dire que nous aurons nos réponses à ces questions".

Jeux d'hiver de 2030, garantie financière de l'État :

Le Premier ministre Michel Barnier a apporté la garantie financière de l'Etat au Comité international olympique (CIO), nécessaire à l'officialisation de l'attribution des Jeux d'hiver de 2030 aux Alpes françaises. D'après le quotidien Le Monde, ce soutien financier serait de 520 millions d'euros.

Selon les prévisions des deux régions à l'initiative du projet, le budget des Jeux d'hiver 2030 devrait être de l'ordre de 3 milliards d'euros.

Les invités :

Oriane Mancini : journaliste politique à Public Sénat

Jean-Christophe Ploquin : rédacteur en chef au journal La Croix

Daïc Audouit : journaliste politique à franceinfo TV

Revoir l'émission en intégralité :