Édouard Philippe utilise le 49.3, le coronavirus Covid-19 en France... Les informés du 29 février

Les informés du 29 février 202 (capture écran). (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes

- Réforme des retraites : le Premier ministre Edouard Philippe dégaine le 49-3

- Utilisation du 49.3 : des motions de censure à gauche et à droite

- Coronavirus Covid-19 : vers un scénario à l'italienne ?

- Les élections municpales sont-elles menacées par le coronavirus ?

Les invités

Patricia Issa-de Grandi, journaliste à France 3

Raphaël Kahn, journaliste à France 24

Anita Hausser, éditorialiste politique, contributrice à Atlantico.fr

Jean-Maxence Granier, sémiologue et fondateur de l'agence de communication "Think Out"