DIRECT. Réforme des retraites : les députés PC, PS et LFI vont déposer une motion de censure commune après l'annonce du recours au 49.3

: @Axen En effet, après ce premier 49.3, le texte va aller au Sénat (c'est ce qu'on appelle la "navette parlementaire"). Les Sénateurs pourront triturer le texte, il reviendra ensuite à l'Assemblée où le gouvernement pourra réutiliser le 49.3 histoire de ne pas réenclencher un débat à rallonge. Il a le droit de le faire à chaque étape de discussion d'un même texte. C'est donc quand même l'Assemblée, muselée par le 49.3, qui aura le dernier mot.

: France Info, est-ce que le Sénat peut encore retoquer ce passage en force ?

: De nombreux élus, comme le patron du PS Olivier Faure, dénoncent le timing de ce recours au 49.3, en pleine épidémie de coronavirus.

: Les groupes PCF, PS et LFI annoncent le dépôt d'une motion de censure d'ici demain (ça tombe bien, constitutionnellement ils n'ont que 24 heures pour faire signer le texte par 58 députés).

: Vous pensiez que les débats sur la réforme des retraites allaient tourner court avec l'usage du 49.3 ? Et bien non ! Car le gouvernement a engagé sa responsabilité sur la loi ordinaire sur la réforme, mais arrive en deuxième lame la loi organique.



Si comme moi vous n'étiez pas familier de la différence entre loi ordinaire et loi organique (qui touche à la structure de l'Etat), le site Vie Publique propose une explication claire et détaillée. Et là, pas de 49.3 possible, le gouvernement n'ayant droit qu'à un joker par session parlementaire.

: Pluie de réactions sur l'usage du 49.3, qui s'ajoute au torrent de commentaires sur l'épidémie de coronavirus, la zone où je reçois les commentaires est digne d'une soirée électorale (donc désolé, je n'ai pas le temps matériel de répondre à tout le monde).





: A droite aussi, on dénonce des méthodes "brutales", comme l'élu LR Aurélien Pradié.

: "Nous sommes samedi à 18 heures, nous avons 24 heures pour déposer un texte signé [par 58 députés, comme le veut la Constitution]. Nous allons courir jusqu'à demain soir pour les obtenir. Tout a été fait pour que nous ne puissions pas déposer une motion de censure. C'est peine perdue, nous y passerons la nuit s'il le faut. Le Premier ministre, sous ses airs de dandy élégant, a des méthodes extrêmement violentes."



Jean-Luc Mélenchon s'exprime en ce moment au micro de BFMTV.

: Dans les commentaires, vous déplorez que les oppositions ne s'unissent pas. Notez que si droite et gauche déposent une motion séparée, rien n'empêche les élus de gauche de voter le texte de la droite et inversement.

: Petit rappel si vous n'avez pas l'article 49.3 sous les yeux. Après l'annonce du Premier ministre, les oppositions disposent de 24 heures pour déposer une motion de censure (il faut 58 députés signataires pour qu'elle soit mise au vote). Elle devra ensuite être votée dans les 48 heures.

: Le député de La France insoumise François Ruffin dénonce un recours "lâche" au 49.3 avec des trémolos dans la voix. "Ils ont bâclé cette réforme, ils ont voulu mettre en place une fausse urgence pour adopter cette réforme."

: Notez que dans la déclaration d'Edouard Philippe, @a3b3, le Conseil des ministres sur le coronavirus a aussi servi à adopter le recours au 49.3 sur les retraites.

: Le député LR Eric Woerth annonce le dépôt d'une motion de censure. "Avec la gauche ?", l'interroge un journaliste. "Non", répond l'élu de l'Oise. "Aucune chance de motion de censure commune".

: Si vous avez loupé la déclaration (chahutée) d'Edouard Philippe, l'intéressé vient de poster la vidéo sur son compte Twitter.

: Le député communiste André Chassaigne annonce dans la salle des 4 Colonnes, sorte de zone mixte avec la presse à la sortie de l'Hémicycle, que les groupes de gauche vont se réunir pour rédiger une motion de censure.

: Le député LR Patrick Hetzel, qui live-tweete l'après-midi à l'Assemblée, marque sa désapprobation au recours au 49.3.

: Son de cloche très différent dans la majorité (Albane Gaillot) ou chez Matthieu Orphelin, qui a quitté le parti majoritaire.

: Les députés LREM, sans surprise, reprennent l'argument du Premier ministre sur l'obstruction des "insoumis" à l'Assemblée.

: "Pour respecter le travail du Parlement et tenir compte de la pluralité de son expression politique, j'engage la responsabilité du gouvernement sur un texte qui n'est pas le texte initial (...) amendé, profondément enrichi, grâce aux amendements adoptés sur ce texte."

: Le Premier ministre estime que ce n'est pas un coup de force, "pour permettre à la suite du débat de continuer." Ce n'est pas l'avis d'une partie des députés, qui ont interrompu jusqu'à sa phrase où il annonçait l'usage de cet article.

: Edouard Philippe annonce l'usage de l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le projet de réforme des retraites.

: "Toutes les oppositions sont légitimes, toutes les contestations sont exprimées, mais dans le respect du débat démocratique (...). Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas."

: Des députés, dont François Ruffin (LFI), hurlent des propos à l'adresse du Premier ministre, mais on ne comprend pas bien ce qui est dit.

: "Pour assumer leur mission et faire leur travail, beaucoup de députés ont dû faire face à une stratégie d'obstruction délibérée d'une minorité de députés (...). La discussion sur le fond n'a jamais pu se nouer, ou alors de manière décousue."

: "Plus de 29 000 amendements restent à examiner, l'Assemblée n'a pu examiner que 8 des 65 articles du texte", argumente le premier ministre.

: Edouard Philippe prend en ce moment la parole à la tribune de l'Assemblée.

: Un tweet de Jean-Luc Mélenchon, "le poilu", aux accents martiaux, alors que le recours au 49.3 par le Premier ministre n'est plus qu'une question de minutes.